Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu, Haseke Halep Yolunu Kontrol Altına Aldı
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu, Haseke Halep Yolunu Kontrol Altına Aldı

- Suriye Milli Ordusu, Haseke Halep Yolunu Kontrol Altına Aldı

1 saat önce

- Suriye Milli Ordusu, Haseke Halep yolunu kontrol altına aldıHASEKE - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu'na bağlı Ahrar El Şarkiyye grubu, Haseke Halep yolunu kontrol altına aldıklarını duyurdu.

- Suriye Milli Ordusu, Haseke Halep yolunu kontrol altına aldı

HASEKE - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu'na bağlı Ahrar El Şarkiyye grubu, Haseke Halep yolunu kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Suriye Milli Ordusu, Haseke Halep yolunu yolunu kontrol altına aldıklarını duyurdu. Suriye Milli Ordusu'na bağlı Ahrar El Şarkiyye grubu, Terör örgütü YPG/ PKK'nın mühimmat naklettikleri ve kullandıkları önemli bir yolu kontrol altına aldı. Suriye Milli Ordusu'ndan bir kişi, "Bugün uluslararası önem taşıyan bir yolu kestik. Böylece terör örgütü mensupları bu yolu kullanamayacak ve mühimmat sağlayamayacaklar" dedi.

- Suriye Milli Ordusu, Haseke Halep Yolunu Kontrol Altına Aldı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:43 Kaynak: İHA
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