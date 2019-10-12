Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu komutanı: "Söz veriyorum sivilleri koruyacağız"
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu komutanı: 'Söz veriyorum sivilleri koruyacağız'

- Suriye Milli Ordusu komutanı: "Söz veriyorum sivilleri koruyacağız"

18 dakika önce

- Suriye Milli Ordusu komutanı: "Söz veriyorum sivilleri koruyacağız"TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu'nun bir komutanı Tel Abyad kırsalındaki halkla bir araya gelerek, "Söz veriyorum sivilleri koruyacağız" dedi.

- Suriye Milli Ordusu komutanı: "Söz veriyorum sivilleri koruyacağız"

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu'nun bir komutanı Tel Abyad kırsalındaki halkla bir araya gelerek, "Söz veriyorum sivilleri koruyacağız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kırsalındaki köyleri teröristlerden temizlendi. Bölge halkıyla bir araya gelen Suriye Milli Ordusu'nun bir komutanı ise, "Ben buradan dünyaya göndermek istiyorum, bizler arasında hiçbir fark yoktur ister Arap olsun ister Kürt, Ermeni ister Türkmen hepimiz burada kardeşiz. Biz Tel Abyad'ı PKK PYD'dan temizlemek için buraya geldik . Söz veriyorum buradaki sivillerin mallarını, paralarını koruyacağız bu bizim ilkemiz ve amacımız" açıklamasında bulundu.

- Suriye Milli Ordusu komutanı: Söz veriyorum sivilleri koruyacağız

Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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