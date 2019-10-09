Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor

Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor

7 dakika önce

Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor.

Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor.


Suriye Milli Ordusu'nun komutanları, Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale ilçesinde inceleme yapıyor. Araçlarla sınır hattında devriye atan komutanlar, yapılan hazırlıkları yerinde gördü.


Komutanlar, Türkiye'nin operasyonu başlatmasının ardından Telabyad'a geçiş yapacak. - ŞANLIURFA

Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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