Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor
Son Dakika 3. Sayfa Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor

Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyorŞANLIURFA - Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor.

Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor

ŞANLIURFA - Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor.

Suriye Milli Ordusu'nun komutanları, Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale ilçesinde inceleme yapıyor. Araçlarla sınır hattında devriye atan komutanlar, yapılan hazırlıkları yerinde gördü.

Komutanlar, Türkiye'nin operasyonu başlatmasının ardından Telabyad'a geçiş yapacak.

Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor

Telabyad, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kilis'in Suriye sınırına komando ve kirpi sevkiyatı sürüyor
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda kara operasyonu başladı Finlandiya, Türkiye'ye silah satışını askıya aldı Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 23:39:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu komutanları sınırda inceleme yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]