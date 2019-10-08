Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı

Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı

1 saat önce

Türkiye, Fırat nehrinin doğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik askeri harekat hazırlıklarını tamamlarken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da güvenlik tedbirleri alıyor.

Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı, System.String[]

Türkiye, Fırat nehrinin doğusundaki YPG/ PKK hedeflerine yönelik askeri harekat hazırlıklarını tamamlarken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da güvenlik tedbirleri alıyor.

Suriyeli muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden çok sayıda zırhlı araç ve savaşçıyı gün içerisinde Münbiç cephe hattına sevk etti.

SMO böylece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat nehrinin doğusundaki terör hedeflerine askeri harekat başlatması durumunda Münbiç'ten gerçekleşebilecek YPG/PKK saldırılarına karşı tedbir aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." açıklamasını yapmıştı.

Münbiç, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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