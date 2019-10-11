Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu'na halktan ayran ikramı
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu'na halktan ayran ikramı

- Suriye Milli Ordusu'na halktan ayran ikramı

40 dakika önce

- Suriye Milli Ordusu'na halktan ayran ikramıTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü YPG/ PKK'dan temizledikleri bölgelerdeki halk, Suriye Milli Ordusu birliklerine ayran ikramında bulundu.

- Suriye Milli Ordusu'na halktan ayran ikramı

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü YPG/ PKK'dan temizledikleri bölgelerdeki halk, Suriye Milli Ordusu birliklerine ayran ikramında bulundu.

Suriye Milli Ordusu'nu birlikleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünde temizlediği bölgelerde sivil halk ile bir araya geldi. Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyünde birlikleri karşılayan yerel halk ayran ve su ikramında bulundu. Askerler sivillere kendilerini korumaları, korkmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Birlikler ayrıca vatandaşlara bölgenin terörden arındırılmasının ardından hayatın normale döneceği konusunda güvence verdi.

- Suriye Milli Ordusu'na halktan ayran ikramı

Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
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