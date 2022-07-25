Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi' - Son Dakika
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Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi'

25.07.2022 14:47
Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi'

GAZİANTEP'te Suriye Geçici Hükümeti ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde Suriye Milli Ordusu'na yönelik, 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi' verilmeye başlandı.

GAZİANTEP'te Suriye Geçici Hükümeti ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde Suriye Milli Ordusu'na yönelik, 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi' verilmeye başlandı.

Suriye Geçici Hükümeti organizasyonunda ORSAM iş birliğinde düzenlenen eğitime; Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurahman Mustafa, ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Suriye Milli Ordusu üyeleri ile hukukçu ve eğitimciler katıldı. Programda konuşan Abdurahman Mustafa, Suriye'de gerçekleştirilen devrimin haklı mücadeleye dayandığını ve geçici hükümet olarak mücadelelerini uluslararası hukuk kurallarına riayet ederek icra ettiklerini söyledi. Abdurahman Mustafa, verilen eğitimlerle Suriye Milli Ordusu'nun ilerde kurulacak askeri teşkilatın da özünü oluşturacağını aktardı.

Abdurahman Mustafa, Suriye Milli Ordusu'nun gelecekte kurulacak yeni Suriye'nin ordusun özünü oluşturması için çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Biz milli orduyu gelecek Suriye'nin ordusunun özü olarak görüyoruz. Bizim kendimizi çok geliştirmemiz lazım. Demokratik Suriye'de ordunun görevi sınırları korumak ve sivilleri korumaktır. Batı ve Amerika bizi eleştiriyor ya da Birleşmiş Milletler bizi suçluyordan daha öte gelecek Suriye'nin inşasında, gelecek Suriye'nin ordusunun özünü oluşturmak konusunda bizim kendimizi eğitmemiz ve geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. İnsan hakları ve ihlallerle ilgili bir sürü suçlamalar var bizim adımıza. Halbuki bunun birçoğu taraflı eleştirilerdir. PKK/PYD ve rejim İran, Rusya medyasından oluşan karalama kampanyası ve propagandadır. Bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bizim komutanlarımız ve askeri birliklerimizi eğiterek uluslararası hukuka uymaları sağlayacağız. Biliyorsunuz; iki gün önce Ruslar yine bombardıman ile çocukları katlettiler. Ama BM ve dünya her zamanki gibi ikiyüzlü davranıyor."

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, eğitimlerin Suriye Milli Ordusu yöneticilerine insan hakları ve hukuki eğitimleri kapsadığını belirterek, "Bu eğitim programı bizim Suriye'deki Milli Suriye Ordusu'nun yöneticilerine insan hakları ve hukuki müdahale ve hukuki süreçlerin en iyi şekilde işletilmesi yönünde verdiğimiz bir eğitim. ORSAM ile Suriye Geçici Hükümeti beraber bunu yapıyoruz. Bu eğitim programı alandaki uygulamaların hem daha iyi olması ve aksaklıkların önlenmesi adına çok önemlidir" dedi.


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Kaynak: DHA

Suriye Milli Ordusu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi' - Son Dakika

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