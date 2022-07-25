SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA 'ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK EĞİTİMİ' - Son Dakika
Üye Girişi

SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA 'ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK EĞİTİMİ'

25.07.2022 22:09
SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA 'ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK EĞİTİMİ'

GAZİANTEP'te Suriye Geçici Hükümeti ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde Suriye Milli Ordusu'na yönelik, 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi' verilmeye başlandı.

GAZİANTEP'te Suriye Geçici Hükümeti ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde Suriye Milli Ordusu'na yönelik, 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi' verilmeye başlandı.

Suriye Geçici Hükümeti organizasyonunda ORSAM iş birliğinde düzenlenen eğitime; Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurahman Mustafa, ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Suriye Milli Ordusu üyeleri ile hukukçu ve eğitimciler katıldı. Programda konuşan Abdurahman Mustafa, Suriye'de gerçekleştirilen devrimin haklı mücadeleye dayandığını ve geçici hükümet olarak mücadelelerini uluslararası hukuk kurallarına riayet ederek icra ettiklerini söyledi. Abdurahman Mustafa, verilen eğitimlerle Suriye Milli Ordusu'nun ilerde kurulacak askeri teşkilatın da özünü oluşturacağını aktardı.

Abdurahman Mustafa, Suriye Milli Ordusu'nun gelecekte kurulacak yeni Suriye'nin ordusun özünü oluşturması için çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Biz milli orduyu gelecek Suriye'nin ordusunun özü olarak görüyoruz. Bizim kendimizi çok geliştirmemiz lazım. Demokratik Suriye'de ordunun görevi sınırları korumak ve sivilleri korumaktır. Batı ve Amerika bizi eleştiriyor ya da Birleşmiş Milletler bizi suçluyordan daha öte gelecek Suriye'nin inşasında, gelecek Suriye'nin ordusunun özünü oluşturmak konusunda bizim kendimizi eğitmemiz ve geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. İnsan hakları ve ihlallerle ilgili bir sürü suçlamalar var bizim adımıza. Halbuki bunun birçoğu taraflı eleştirilerdir. PKK/PYD ve rejim İran, Rusya medyasından oluşan karalama kampanyası ve propagandadır. Bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bizim komutanlarımız ve askeri birliklerimizi eğiterek uluslararası hukuka uymaları sağlayacağız. Biliyorsunuz; iki gün önce Ruslar yine bombardıman ile çocukları katlettiler. Ama BM ve dünya her zamanki gibi ikiyüzlü davranıyor."

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, eğitimlerin Suriye Milli Ordusu yöneticilerine insan hakları ve hukuki eğitimleri kapsadığını belirterek, "Bu eğitim programı bizim Suriye'deki Milli Suriye Ordusu'nun yöneticilerine insan hakları ve hukuki müdahale ve hukuki süreçlerin en iyi şekilde işletilmesi yönünde verdiğimiz bir eğitim. ORSAM ile Suriye Geçici Hükümeti beraber bunu yapıyoruz. Bu eğitim programı alandaki uygulamaların hem daha iyi olması ve aksaklıkların önlenmesi adına çok önemlidir" dedi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda.
Kaynak: DHA

Suriye Milli Ordusu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA 'ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK EĞİTİMİ' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:33 Uzmanlardan Hepatit B virüsüne karşı uyardı geldi: Dakikada 2 kişiyi öldürebilir, herkes tarama testi yaptırsın
19:26 Yabancı uyruklu şahıs, evinde karısıyla yakaladığı 18 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdü
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 22:09:49. #1.11#
SON DAKİKA: SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA 'ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK EĞİTİMİ' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement