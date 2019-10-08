- Suriye Milli Ordusu'ndan Fırat'ın doğusuna sevkiyat

- Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna sevkiyat

CERABLUS - Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler, Jerablus kentinden hareket ederek Fırat Nehri'nin doğusuna yöneliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na bağlı yüzlerce güç, 15 araçlık konvoyla El Bab'dan hareket etti. El Bab'dan çıkan Suriye Milli Ordusu güçleri, Jerablus kentini geçerek Fırat'ın doğusuna doğru hareket etti. Fırat'ın doğusunda yapılacak olan olası operasyonda görev almak için yola çıkan güçler, Türkiye'den gelecek emiri bekliyor.