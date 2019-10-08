Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu'ndan Fırat'ın doğusuna sevkiyat
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu'ndan Fırat'ın doğusuna sevkiyat

- Suriye Milli Ordusu'ndan Fırat'ın doğusuna sevkiyat

1 saat önce

- Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna sevkiyatCERABLUS - Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler, Jerablus kentinden hareket ederek Fırat Nehri'nin doğusuna yöneliyor.

- Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna sevkiyat

CERABLUS - Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler, Jerablus kentinden hareket ederek Fırat Nehri'nin doğusuna yöneliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na bağlı yüzlerce güç, 15 araçlık konvoyla El Bab'dan hareket etti. El Bab'dan çıkan Suriye Milli Ordusu güçleri, Jerablus kentini geçerek Fırat'ın doğusuna doğru hareket etti. Fırat'ın doğusunda yapılacak olan olası operasyonda görev almak için yola çıkan güçler, Türkiye'den gelecek emiri bekliyor.

- Suriye Milli Ordusu'ndan Fırat'ın doğusuna sevkiyat

Fırat Nehri, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
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