Suriye Milli Ordusu'ndan 'Resulayn Tümeni'
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Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için 'Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/ PKK ile daha etkin mücadele için 'Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu duyurdu.
Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilerek, "Sayenizde evimize döndük" ifadelerine yer verildi. - RESULAYN
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