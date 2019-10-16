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- Suriye Milli Ordusu'ndan 'Resulayn Tümeni'

1 saat önce

- Suriye Milli Ordusu'ndan 'Resulayn Tümeni'RESULAYN - Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için 'Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu duyurdu.

- Suriye Milli Ordusu'ndan 'Resulayn Tümeni'

RESULAYN - Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/ PKK ile daha etkin mücadele için 'Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu duyurdu.

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG/PKK ile daha etkin mücadele için Resulayn Tümeni'nin kurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilerek, "Sayenizde evimize döndük" ifadelerine yer verildi.

- Suriye Milli Ordusu'ndan 'Resulayn Tümeni'

Suriye Milli Ordusu, Resulayn, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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