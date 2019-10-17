Suriye Milli Ordusu'ndan sınıra sevkiyat
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, sınır bölgesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, sınır bölgesine sevk edildi.
Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine daha önce gönderilen SMO mensupları, araçlarla sınırın sıfır noktasına hareket etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolünde ilerleyen konvoyun ilçeden çıkışı sırasında vatandaşlar Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulundu.
SMO mensuplarının Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda sürdürülen kara harekatına destek vereceği öğrenildi.
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