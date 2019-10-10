Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: "Sizi korumaya geldik"
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: 'Sizi korumaya geldik'

Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: "Sizi korumaya geldik"

2 saat önce

Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyü sakinlerine "Sizi korumaya geldik" dedi.

Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine:

Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyü sakinlerine "Sizi korumaya geldik" dedi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünü kontrol altına aldı. Suriye Milli Ordusu mensubu, El-Yabisa köyü sakinlerine seslenerek, "Biz aileyiz, bu bizim toprağımızdır. Sizi terörist PKK/PYD'den korumaya geldik" ifadelerini kullandı.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında bu sabah El-Yabisa köyünü kontrol altına aldı. - TEL ABYAD

Telabyad, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı
"Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:55:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: "Sizi korumaya geldik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]