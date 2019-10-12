Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu'ndan yeni grup Tel Abyad'a vardı
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu'ndan yeni grup Tel Abyad'a vardı

Suriye Milli Ordusu'ndan yeni grup Tel Abyad'a vardı

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu'ndan bir grup asker daha Tel Abyad'a vardı.

Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu'ndan bir grup asker daha Tel Abyad'a vardı.

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Fırat'ın doğusuna binlerce askerini göndermeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusuna ait Al-Mottasem adlı askeri grup hazırlıklarını tamamlayarak Tel Abyad'a vardı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Suriye Milli Ordusu'ndan yeni grup Tel Abyad'a vardı

Telabyad, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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