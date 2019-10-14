Son Dakika Haberleri: Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi
Son Dakika Güncel Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi

Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi

32 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi.

Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi.

Akçakale'de yaşayan Tel Abyadlılar yollarda kutlama yaparak şehrin terörden temizlenmesini kutluyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Bayrağın göndere çekilme anları

-Detaylar


Suriye Milli Ordusu, Telabyad, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Milli Ordusu askerleri mutluluklarını çocuklarla paylaştı - TEL
Son Dakika: Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]