Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi

Akçakale 'de yaşayan Tel Abyadlılar yollarda kutlama yaparak şehrin terörden temizlenmesini kutluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu 'nun (SMO) Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi.

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