Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyor
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(KİLİS- Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyorKİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:18 Kaynak: İHA
(KİLİS- Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyor
KİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçları ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Gaziantep üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa sınırına hareket etti. Sevkıyatların peyder pey devam edeceği bildirildi.
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