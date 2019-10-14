Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyor
Son Dakika Genel Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyor

Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyor

2 saat önce

(KİLİS- Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyorKİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

(KİLİS- Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyor

KİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçları ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Gaziantep üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa sınırına hareket etti. Sevkıyatların peyder pey devam edeceği bildirildi.

Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:18 Kaynak: İHA
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