Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 144'e yükseldi
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 144'e yükseldi

Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 144'e yükseldi

8 saat önce

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, arama tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın devam eden saldırıları sonucu verdiği şehit sayısı 144'e çıktı.

Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 144'e yükseldi, System.String[]

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, arama tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü YPG/ PKK'nın devam eden saldırıları sonucu verdiği şehit sayısı 144'e çıktı.

SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama çalışmalarında yer almaya devam ediyor.

Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha ve güvenlik tedbirlerini artırma çalışmalarının yanı sıra cephe hatlarında teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı koymaya da devam ediyor.

Sahadaki SMO komutanlarından alınan bilgiye göre, 9 Ekim'den bu yana yürütülen söz konusu çalışmalar ve saldırılar sonucu 144 SMO askeri şehit oldu, 557'si yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de AK Parti TBMM Grup toplantısında, "(Suriye Milli Ordusu) Bunlar şu anda bizim askerlerimizle beraber bu topraklarda kendi evlerini, topraklarını savunurken şehit olanlar. Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler. Askerimizle dayanışmalarının neticesi, bu zafere doğru bizleri götürüyor. Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de AA Editör Masası'nda, "SMO önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG, Güvenli Bölge'den çekilmiyor! Yığınak yapmaya başladılar
Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü Öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'in, CHP'li Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:31:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 144'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]