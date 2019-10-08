Suriye Milli Ordusu oturanlara hitap ediyor
1 saat önce
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon için bölge halkını uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon için bölge halkını uyardı.
Suriye geçici hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bölge halkı uyarılarak terör örgütlerine son bulması için operasyonun önemine vurgu yapıldı. Suriye Milli Ordusunun Suriye halkının yararına çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. - CERABLUS
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