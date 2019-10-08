Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu oturanlara hitap ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Suriye Milli Ordusu oturanlara hitap ediyor

Suriye Milli Ordusu oturanlara hitap ediyor

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon için bölge halkını uyardı.

Suriye Milli Ordusu oturanlara hitap ediyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon için bölge halkını uyardı.


Suriye geçici hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bölge halkı uyarılarak terör örgütlerine son bulması için operasyonun önemine vurgu yapıldı. Suriye Milli Ordusunun Suriye halkının yararına çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. - CERABLUS

Suriye, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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