Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi

13 dakika önce

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın çevresindeki YPG/PKK'ya ait Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın çevresindeki YPG/PKK'ya ait Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusu, Resulayn çevresindeki Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdiğini açıkladı.

(İHA)

Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
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