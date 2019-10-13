Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi

- Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi

13 dakika önce

- Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdiTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın çevresindeki YPG/PKK'ya ait Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdi.

- Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın çevresindeki YPG/PKK'ya ait Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusu, Resulayn çevresindeki Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdiğini açıkladı.

- Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:14 Kaynak: İHA
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