- Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi
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- Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdiTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın çevresindeki YPG/PKK'ya ait Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:14 Kaynak: İHA
- Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi
TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın çevresindeki YPG/PKK'ya ait Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusu, Resulayn çevresindeki Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdiğini açıkladı.
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