- Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın çevresindeki YPG/PKK'ya ait Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusu, Resulayn çevresindeki Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdiğini açıkladı.