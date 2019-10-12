Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu PYD/PKK'nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu PYD/PKK'nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı

Suriye Milli Ordusu PYD/PKK'nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı

59 dakika önce

Suriye Milli Ordusu, terörist örgütlerine karşı devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın çevresinde terör örgütü PYD/PKK'nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı.

Suriye Milli Ordusu PYD/PKK'nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı, System.String[]

Suriye Milli Ordusu, terörist örgütlerine karşı devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın çevresinde terör örgütü PYD/ PKK'nın geniş tünel ağını kontrol altına aldı.

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı kapsamında 4. gününde ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait geniş tünel ağını kontrol altına aldığını açıkladı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
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