Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a ilerliyor
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a ilerliyor

Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a ilerliyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a doğru ilerliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a doğru ilerliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'na dün başlamıştı. Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede bulunan bazı köyler alınırken, Suriye Milli Ordusu Resulayn'a doğru ilerliyor.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a ilerliyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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