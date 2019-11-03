Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor

- Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor

6 saat önce

- Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyorRASULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn'da terör saldırıları sonucu yıkımın meydana geldiği sokak ve otoyolları temizliyor.

- Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor

RASULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn'da terör saldırıları sonucu yıkımın meydana geldiği sokak ve otoyolları temizliyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG saldırıları ilçedeki alt yapıya büyük zarar verdi. Bölgede güvenliği sağlayan SMO askerleri, iş makineleriyle ilçedeki sokak ve otoyolları temizleme çalışmalarına başladı. Molozlarla kapanan yolların temizlenmesinin ardından, otoyollar yeniden trafiğe açılacak.

Çalışmalar katılan bir SMO askeri yaptığı açıklamada, ilçede PKK/YPG'nin düzenlediği mayın ve topçu saldırıları sonucu binaların yıkılmasıyla molozların yolları kapattığını ve sokakların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

- Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
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