Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladı
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladı

58 dakika önce

Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinin kontrolünü sağladı.

Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinin kontrolünü sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Milli Ordu Kuvvetleri Rasulayn'in doğusundaki Sanayi mahallesini terör örgütü YPG/ PKK'dan ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu'nun YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirdiği Sanayi bölgesinden görüntüler yayınladı.

(EK-ÖK-D)

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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