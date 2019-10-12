Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladı
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Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinin kontrolünü sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinin kontrolünü sağladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Milli Ordu Kuvvetleri Rasulayn'in doğusundaki Sanayi mahallesini terör örgütü YPG/ PKK'dan ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu'nun YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirdiği Sanayi bölgesinden görüntüler yayınladı.
(EK-ÖK-D)
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