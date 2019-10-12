Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdi
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdi

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdi

49 dakika önce

Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'a giriş anları yayınlandı.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdi, System.String[]

Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'a giriş anları yayınlandı.


Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı harekatı sürüyor. Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusundaki Rasulayn'in meskun mahali kontrol altına aldı. Rasulayn'a girerken yaşanan çatışmalar ise böyle görüntülendi. - RESULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:52 Kaynak: İHA
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