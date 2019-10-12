Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdi
34 dakika önce
Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'a giriş anları yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'a giriş anları yayınlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı harekatı sürüyor. Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusundaki Rasulayn'in meskun mahali kontrol altına aldı. Rasulayn'a girerken yaşanan çatışmalar ise böyle görüntülendi.
(İHA)
Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Şanlıurfalı öğrenciler, ay-yıldızlı figür oluşturarak Mehmetçik'e destek verdi Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdaki saati Twitter'da trend oldu