- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a Böyle Girdi
1 saat önce
- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdiRESULAYN - Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'a giriş anları yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdi
RESULAYN - Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'a giriş anları yayınlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı harekatı sürüyor. Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusundaki Rasulayn'in meskun mahali kontrol altına aldı. Rasulayn'a girerken yaşanan çatışmalar ise böyle görüntülendi.
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