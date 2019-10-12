Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a Böyle Girdi
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a Böyle Girdi

- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a Böyle Girdi

1 saat önce

- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdiRESULAYN - Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'a giriş anları yayınlandı.

- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdi

RESULAYN - Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'a giriş anları yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı harekatı sürüyor. Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusundaki Rasulayn'in meskun mahali kontrol altına aldı. Rasulayn'a girerken yaşanan çatışmalar ise böyle görüntülendi.

- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a Böyle Girdi

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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