Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu Resulayn'da mühimmat buldu
Son Dakika 3. Sayfa Suriye Milli Ordusu Resulayn'da mühimmat buldu

Suriye Milli Ordusu Resulayn'da mühimmat buldu

7 saat önce

Suriye Milli Ordusu'nun Resulayn'da yaptığı arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat bulundu.

Suriye Milli Ordusu Resulayn'da mühimmat buldu, System.String[]

Suriye Milli Ordusu'nun Resulayn'da yaptığı arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat bulundu.


Alınan bilgiye göre, Resulayn'da SMO unsurları; 18 adet 120 mm havan, 7 adet 80 mm havan, 9 adet 60 mm havan, 65 adet EYP mühimmatı buldu. Havanların üzerinde herhangi bir yazı bulunmadığı ve yivsiz olduğundan Doğu bloku ülkelerine ait olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. - ANKARA

Suriye Milli Ordusu, Resulayn, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 15:38:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu Resulayn'da mühimmat buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]