Suriye Milli Ordusu Resulayn'da mühimmat buldu
7 saat önce
Suriye Milli Ordusu'nun Resulayn'da yaptığı arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:06 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu'nun Resulayn'da yaptığı arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat bulundu.
Alınan bilgiye göre, Resulayn'da SMO unsurları; 18 adet 120 mm havan, 7 adet 80 mm havan, 9 adet 60 mm havan, 65 adet EYP mühimmatı buldu. Havanların üzerinde herhangi bir yazı bulunmadığı ve yivsiz olduğundan Doğu bloku ülkelerine ait olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. - ANKARA
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