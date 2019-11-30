Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor
Son Dakika 3. Sayfa Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor - Son Dakika

Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor

6 saat önce

Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor.

Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'den temizlenen Resulany'da hayat normale dönüyor. Resulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ederken Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor. Yapılan tadilatın tamamlanmasının ardından eğitime devam edileceği bildirildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:16 Kaynak: İHA
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