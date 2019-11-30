Son Dakika › 3. Sayfa › Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor - Son Dakika
Suriye Milli Ordusu Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatını yapıyor
6 saat önce
Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:16 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'den temizlenen Resulany'da hayat normale dönüyor. Resulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ederken Suriye Milli Ordusu tarafından Resulayn'de bulunan okulların tamir ve tadilatı da büyük bir hızla yapılıyor. Yapılan tadilatın tamamlanmasının ardından eğitime devam edileceği bildirildi. - ANKARA
Malatya'da bir garip olay! Kaza mı, kavga mı? Miras kavgasında eniştesini öldürdü Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı