Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ı kontrol altına aldı
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ı kontrol altına aldı

- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ı kontrol altına aldı

1 saat önce

- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ı kontrol altına aldıRESULAYN - Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın kontrolünün sağlandığı açıklandı.

- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ı kontrol altına aldı

RESULAYN - Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın kontrolünün sağlandığı açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da kontrolü sağladıklarını açıkladı. Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu'nun Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn'daki terör hedefleri bir bir bombalanıyor. TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri Rasulayn'ın sınır kapısını terör örgütü YPG/ PKK'dan ele geçirdiklerini duyurdu. Bölgede terör örgütünün yeraltı kaçış sığınakları ateşe verildi. Bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı. Suriye Milli Ordusu askeri, "Allah'ın yardımıyla Suriye Milli Ordusuna ait Hamza Tugayı asker grubu Rasüleyn'a girdi" dedi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 09 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12.10.2019 tarihi sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı bildirildi.

- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ı kontrol altına aldı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
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