Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi

5 dakika önce

Suriye Milli Ordusu Resulayn Şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi, System.String[]

Suriye Milli Ordusu Resulayn Şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 09 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12.10.2019 tarihi sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı bildirildi.

(İHA)

Türkiye, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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