Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa'ya hareket etti
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa'ya hareket etti

Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa'ya hareket etti

55 dakika önce

Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa'ya hareket etti, System.String[]

Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçları ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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