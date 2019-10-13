Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa'ya hareket etti
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Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçları ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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