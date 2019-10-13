Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa'ya hareket etti
1 saat önce
Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa'ya hareket ettiKİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:19 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa'ya hareket etti
KİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçları ve mühimmatları ile Barış Pınar'ı harekatına katılmak üzere Şanlıurfa Sınırına hareket etti.
İsrail, terör örgütü YPG'ye silah verecek Sosyal medya ayağa kalktı: "YPG'ye destek veren Greta'nın resmi Kadıköy duvarlarından silinsin!" Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı