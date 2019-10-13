Suriye Milli Ordusu Şanlıurfa'ya hareket etti

KİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçları ve mühimmatları ile Barış Pınar'ı harekatına katılmak üzere Şanlıurfa Sınırına hareket etti.