Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu sınırda
Son Dakika 3. Sayfa Suriye Milli Ordusu sınırda

Suriye Milli Ordusu sınırda

15 dakika önce

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye'nin Azez ve El Bab kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

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PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye'nin Azez ve El Bab kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.


PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ile silahlarını taşıyan konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Yaklaşık 150 araçtan oluşan konvoy, Kilis'ten geçerek Şanlıurfa'ya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoy, gece saat 02.30 sıralarında Akçakale ilçesine ulaştı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:19 Kaynak: İHA
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