- Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor
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- Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyorRESULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da sivillerin güvenliğini sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
- Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor
RESULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da sivillerin güvenliğini sağlıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn dün öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG'den arındırıldı. Suriye Milli Ordusu, Resulayn'daki sivillere yardım ederek güvenliğini sağlıyor.
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