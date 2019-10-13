Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor

- Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor

13 dakika önce

- Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyorRESULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da sivillerin güvenliğini sağlıyor.

- Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor

RESULAYN - Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da sivillerin güvenliğini sağlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn dün öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG'den arındırıldı. Suriye Milli Ordusu, Resulayn'daki sivillere yardım ederek güvenliğini sağlıyor.

- Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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