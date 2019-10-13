Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud: "Kuvvetlerimiz Tel Abyad'ı tamamen PKK/PYD'den aldı"
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud: 'Kuvvetlerimiz Tel Abyad'ı tamamen PKK/PYD'den aldı'

- Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud: "Kuvvetlerimiz Tel Abyad'ı tamamen PKK/PYD'den aldı"

48 dakika önce

- Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud: "Kuvvetlerimiz Tel Abyad'ı tamamen PKK/PYD'den aldı"

- Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud: "Kuvvetlerimiz Tel Abyad'ı tamamen PKK/PYD'den aldı"

- Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud: Kuvvetlerimiz Tel Abyad'ı tamamen PKK/PYD'den aldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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