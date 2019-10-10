Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'a 300 asker daha gönderiyor
Son Dakika 3. Sayfa Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'a 300 asker daha gönderiyor

Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'a 300 asker daha gönderiyor

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu'nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu'ndan 300 asker daha Tel Abyad'a doğru yola çıktı.

Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'a 300 asker daha gönderiyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu'nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu'ndan 300 asker daha Tel Abyad'a doğru yola çıktı.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatına dün başlamıştı. Operasyon devam ederken Suriye Milli Ordusu, çatışma alanlarına 300 asker daha gönderiyor. Askerler, Tel Abyad'a doğru yola çıktı. - TEL ABYAD

Telabyad, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:18 Kaynak: İHA
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