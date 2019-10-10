Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'a 300 asker daha gönderiyor
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'a 300 asker daha gönderiyor

- Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'a 300 asker daha gönderiyor

47 dakika önce

- Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'a 300 asker daha gönderiyorTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu'nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu'ndan 300 asker daha Tel Abyad'a doğru yola çıktı.

- Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'a 300 asker daha gönderiyor

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu'nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu'ndan 300 asker daha Tel Abyad'a doğru yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatına dün başlamıştı. Operasyon devam ederken Suriye Milli Ordusu, çatışma alanlarına 300 asker daha gönderiyor. Askerler, Tel Abyad'a doğru yola çıktı.

- Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'a 300 asker daha gönderiyor

Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
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