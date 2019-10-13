Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ı Suriyeli mültecilere armağan etti
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ı Suriyeli mültecilere armağan etti

- Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ı Suriyeli mültecilere armağan etti

55 dakika önce

- Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ı Suriyeli mültecilere armağan ettiTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu askerleri, terörden arındırılan Tel Abyad'ı mülteci kampında yaşayan Suriyelilere hediye ettiklerini söyledi.

- Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ı Suriyeli mültecilere armağan etti

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu askerleri, terörden arındırılan Tel Abyad'ı mülteci kampında yaşayan Suriyelilere hediye ettiklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 5 gün önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad terörden arındırıldı. Suriye Milli Ordusu askerleri, Tel Abyad'ı mülteci kamplarında yaşayan Suriyelilere hediye ettiklerini belirterek, "PKK terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'ın zaferini çadırda yaşayan mülteci kardeşlerimize hediye ediyoruz. İnşallah bütün mülteciler evlerine döner. Allah dualarımızı kabul etsin" ifadelerini kullandılar.

- Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ı Suriyeli mültecilere armağan etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:59 Kaynak: İHA
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