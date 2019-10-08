Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor
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Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru coşkulu bir şekilde ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru coşkulu bir şekilde ilerliyor.
Tel Abyad sınırına doğru ilerleyen Suriye Milli Ordusu mensuplarının otobüs içerisinde bulundukları anlar kameralara yansıdı. Çoşku ve heyecan içerisinde sınıra ilerleyen Milli Ordu, otobüs içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine sloganlar da attı. - ANKARA
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