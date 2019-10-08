Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor
Son Dakika 3. Sayfa Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor

Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor

51 dakika önce

Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru coşkulu bir şekilde ilerliyor.

Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru coşkulu bir şekilde ilerliyor.


Tel Abyad sınırına doğru ilerleyen Suriye Milli Ordusu mensuplarının otobüs içerisinde bulundukları anlar kameralara yansıdı. Çoşku ve heyecan içerisinde sınıra ilerleyen Milli Ordu, otobüs içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine sloganlar da attı. - ANKARA

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
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