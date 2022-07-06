Suriye Milli Ordusu, teröristlere yönelik olası harekat için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Suriye Milli Ordusu, teröristlere yönelik olası harekat için hazırlıklarını sürdürüyor

06.07.2022 10:52
Suriye Milli Ordusu, teröristlere yönelik olası harekat için hazırlıklarını sürdürüyor

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK saldırılarına maruz kalan bölgelerin güvenliğini sağlayan Suriye Milli Ordusu (SMO), örgüte yönelik olası harekatlara hazırlık maksadıyla çalışmalarına devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK saldırılarına maruz kalan bölgelerin güvenliğini sağlayan Suriye Milli Ordusu (SMO), örgüte yönelik olası harekatlara hazırlık maksadıyla çalışmalarına devam ediyor.

SMO, teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç gibi bölgelerden yönelen tehditlerle mücadelede, askeri kabiliyetlerini en iyi düzeyde tutmak amacıyla hazırlık yapıyor.

Türkiye'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarına destek veren SMO, olası yeni operasyonlara katılma ihtimaline karşılık da çalışmalar yürütüyor.

Bu amaçla Suriye-Türkiye sınırında Kilis ilinin karşında yer alan Azez'de gerçekleştirilen hazırlıklarda personel taşıyıcı zırhlı araçlar, çok namlulu roketatar ve havan topları gibi ağır silahların durumu ile savaşçıların imkanları gözden geçirildi.

SMO güçleri, zaman zaman tatbikatlar yaparak terör örgütü YPG/PKK karşısındaki pozisyonunu pekiştiriyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu, teröristlere yönelik olası harekat için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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