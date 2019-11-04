- Suriye Milli Ordusu, yaşamın normale döndürülmesi çalışmalarını sürdürüyor

TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad ve Rasulyn'da PKK/ YPG'li teröristlerden temizlenen alanlarda yaşamın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'li teröristlerden arındırılan Tel Abyad, Resulayn ve bu bölgelerin kırsalında yer alan köylerde yaşamın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor. SMO'nun bölgedeki faaliyetleri kapsamında, Türkiye'den bölgeye gönderilen gıda ve yardım paketleri bölgeye dönen ailelere dağıtılırken, SMO personelleri sokakları temizliyip ihtiyacı olanlara da yardımda bulunuyor. Bölge'de hayatın normale döndürülmesi faaliyetleri sürdürülüyor.