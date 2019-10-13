Son Dakika Haberleri: - Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde polis merkezini ele geçirdi
Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde polis merkezini ele geçirdi

- Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde polis merkezini ele geçirdi

1 saat önce

- Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde polis merkezini ele geçirdiTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad'daki YPG/PKK'nın sözde polis merkezini ele geçirdi.

- Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde polis merkezini ele geçirdi

TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad'daki YPG/PKK'nın sözde polis merkezini ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısı ve doğusu kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu yaptığı açıklamada, Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait sözde polis merkezini ele geçirdiğini belirtti.

- Suriye Milli Ordusu YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde polis merkezini ele geçirdi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:43 Kaynak: İHA
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