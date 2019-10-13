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Son Dakika Güncel - Suriye Milli Ordusundan bölge halkına: 'Yalnızca duanızı istiyoruz'

- Suriye Milli Ordusundan bölge halkına: "Yalnızca duanızı istiyoruz"

31 dakika önce

- Suriye Milli Ordusundan bölge halkına: "Yalnızca duanızı istiyoruz"RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn kentine giren Suriye Milli Ordusu bölge halkının ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı.

- Suriye Milli Ordusundan bölge halkına: "Yalnızca duanızı istiyoruz"

RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn kentine giren Suriye Milli Ordusu bölge halkının ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı. Sivillere yönelik hassasiyetlerini koruyan ordu mensupları bölge halkından dualarını istedi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn kentine giren Suriye Milli Ordusu, bölgeyi terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlemek çalışma başlattı. Resulayn'da yaşayan sivillerle bir araya ordu mensupları bölge halkına ihtiyaçlarını sorarak onlardan bilgi aldı. Burada yaşlı bir kadınla konuşan birlik komutanı, "Durumlarınız nasıl, bir ihtiyacınız var mı? Bir şey lazım mı?" diye sordu. Yaşlı kadın bölgede su sorunu olduğunu belirterek bu konuda yardım istedi. Birlik komutanı sohbet esnasında kadına, "Biz sadece dualarınızı istiyoruz" diyerek temennilerini iletti.

- Suriye Milli Ordusundan bölge halkına: Yalnızca duanızı istiyoruz

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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