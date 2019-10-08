Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna sevkiyat

Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna sevkiyat

49 dakika önce

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Jerablus kentinden hareket ederek Fırat Nehri'nin doğusuna yöneliyor.

Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna sevkiyat, System.String[]

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Jerablus kentinden hareket ederek Fırat Nehri'nin doğusuna yöneliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Suriye Milli Ordusu'na bağlı yüzlerce güç, 15 araçlık konvoyla El Bab'dan hareket etti. El Bab'dan çıkan Suriye Milli Ordusu güçleri, Jerablus kentini geçerek Fırat'ın doğusuna doğru hareket etti. Fırat'ın doğusunda yapılacak olası operasyonda görev almak için yola çıkan güçler, Türkiye'den gelecek emri bekliyor.

(Metin Faruk Tamer - Lider Olgun/İHA)

Fırat Nehri, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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