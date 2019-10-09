Son Dakika Haberleri: Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek
Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek

Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek

33 dakika önce

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek için Şanlıurfa'ya bir askeri güç gönderdi.

Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek, System.String[]

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek için Şanlıurfa'ya bir askeri güç gönderdi.

Suriye Milli Ordusu askerlerini taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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