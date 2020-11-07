Suriye muhalefeti, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı - Son Dakika

Suriye muhalefeti, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı
07.11.2020 23:13
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.
Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'ye başkanlık eden Hariri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ı tebrik ederiz. Biden yönetiminden Suriye konusunda ciddi bir iş birliği ve rejim üzerinde uluslararası baskıyı harekete geçirmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, resmi olmayan sonuçlara göre, 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Biden'ın kazanarak 46'ncı ABD başkanı olduğunu duyurmuştu.
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