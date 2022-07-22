Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, İdlib'in batısındaki Yakubiye ve Cudeyde köylerine sabah gerçekleştirdiği saldırı "savaş suçu" olarak nitelendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Suriye muhalefetinden, İdlib'deki sivil yerleşimleri bombalayan Rusya'ya tepki - Son Dakika

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