Son Dakika Haberleri: Suriye muhalefetinden kimyasal silah mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Suriye muhalefetinden kimyasal silah mesajı

12 dakika önce

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Beşşar Esed rejiminin mayıs ayında İdlib'de kimyasal silah kullandığını doğrulamasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Suriye muhalefetinden kimyasal silah mesajı, System.String[]

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Beşşar Esed rejiminin mayıs ayında İdlib'de kimyasal silah kullandığını doğrulamasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

SMDK, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo'nun İdlib'de mayısta düzenlenen saldırıda Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını teyit ettikleri yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Açıklamada, "ABD yönetiminin rejimin ihlal ve suçlarını takip etmesi, detaylarını doğrulaması ve bu konuda uluslararası topluma hatırlatmada bulunması çok önemli." denildi.

ABD'nin rejimin kimyasal silaha yeniden başvurmasını engellemek için gücünü kullanmaya hazır olmasının da önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, açık ve pratik önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sivillere yönelik süren savaş suçları, savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların sonlandığının temin edilmesi, kimyasal silah kullanımıyla ilgili dosya da dahil olmak üzere, tüm dosyaların Uluslararası Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanması ve rejimin sorumlu tutulması için uluslararası toplumun acilen siyasi ve hukuki inisiyatifleri almasını gerektiriyor."

SMDK açıklamasında kimyasal silah kullanımını durdurmanın tek yolunun Beşşar Esed'in görevden alınması ve yargılanması olduğu vurgulandı.

Beşşar Esed, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de anlattığı Güvenli Bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı
Oksijen deposundaki sızıntı vatandaşlara zor anlar yaşattı İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:07:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye muhalefetinden kimyasal silah mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]