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Suriye muhalefetinden, YPG/PKK'nın Bab ilçesindeki sivillere saldırmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Suriye muhalefetinden, YPG/PKK'nın Bab ilçesindeki sivillere saldırmasına tepki Açıklaması

02.02.2022 22:13
Suriye muhalefetinden, YPG/PKK'nın Bab ilçesindeki sivillere saldırmasına tepki Açıklaması

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Bab ilçe merkezindeki sivilleri roket saldırısıyla hedef alan YPG/PKK'nın savaş suçu işlediğini bildirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Bab ilçe merkezindeki sivilleri roket saldırısıyla hedef alan YPG/ PKK'nın savaş suçu işlediğini bildirdi.

Suriye muhalefetinin çatı örgütü SMDK, terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Bab ilçe merkezine gerçekleştirdiği roketli saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terörist PYD milisleri Bab ilçesine roketle saldırarak savaş suçu işledi. Bab ilçesindeki hain saldırı sivilleri korkutmayı, istikrarı bozmayı ve daha fazla göç dalgasını oluşturmayı amaçlamaktadır." denildi.

Sivilleri hedef alan söz konusu saldırının "katliam" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Uluslararası toplumdan bu (YPG/PKK) milislerin terörüne karşı ciddi bir tutum sergilemelerini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda 9 sivil yaşamını yitirmiş, 30 sivil yaralanmıştı.

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Suriye, Savaş, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye muhalefetinden, YPG/PKK'nın Bab ilçesindeki sivillere saldırmasına tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye muhalefetinden, YPG/PKK'nın Bab ilçesindeki sivillere saldırmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
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